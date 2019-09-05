"Киевгорстрой" ведет активную работу на более 20 жилых комплексах по всему городу

По его словам, рейды по строительным площадкам позволяют проконтролировать работы и указать подрядчикам на недостатки.

“На сегодняшний день компания строит более 20 жилых комплексов по всему городу. Это большая ответственность, которая требует постоянного контроля. Я лично провел проверку каждой строительной площадки компании. Должен признать, что где-то есть отставание по срокам, где-то работы велись не так активно, как должно быть. После проверки все строители находятся в нужном „тонусе“. Кроме того, отдал распоряжение специалистам технического надзора усилить контроль за качеством и соблюдением графиков”, — отметил Игорь Кушнир.

Он подчеркнул, что доверие инвесторов остается важнейшим активом компании.

“Абсолютно все обязательства, которые „Киевгорстрой“ имеет перед инвесторами, будут выполнены. „Киевгорстрой“ — старейшая, самая мощная и надежная компания строительного рынка Украины. За почти 65 лет не было ни одного недостроенного объекта. Уверяю — не будет и в дальнейшем”, — подчеркнул Игорь Кушнир.

Пресс-служба компании обращается к инвесторам и общественности с просьбой не доверять информации относительно нестабильной работы на строительных площадках. Она не соответствует действительности! Компанией будет направлено официальное письмо с требованием опровергнуть недостоверную информацию.