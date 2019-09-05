“Київміськбуд” веде активну роботу на понад 20 житлових комплексах по всьому місту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Голова правління — президент ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір перевірив стан справ на будівельних майданчиках компанії щодо активності виконання робіт та дотримання графіків будівництва. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
За його словами, рейди по будівельним майданчикам дають змогу проконтролювати роботи та вказати підрядникам на недоліки.
“На сьогоднішній день компанія будує понад 20 житлових комплексів по усьому місту. Це велика відповідальність, яка потребує постійного контролю. Я особисто провів перевірку кожного будівельного майданчику компанії. Маю визнати, що десь є відставання по строкам, десь роботи велись не так активно, як мало бути. Після перевірки усі будівельники знаходяться у потрібному „тонусі“. Окрім того, віддав розпорядження фахівцям технічного нагляду посилити контроль за якістю та дотриманням графіків”, — зазначив Ігор Кушнір.
Він підкреслив, що довіра інвесторів залишається найважливішим активом компанії.
“Абсолютно усі зобов’язання, які „Київміськбуд“ має перед інвесторами, буде виконано. „Київміськбуд“ — найстаріша, найпотужніша та найнадійніша компанія будівельного ринку України. За майже 65 років не було жодного недобудованого об’єкта. Запевняю — не буде і в подальшому!” — наголосив Ігор Кушнір.
Прес-служба компанії звернулася до інвесторів та громадськості із проханням не довіряти інформації щодо нестабільної роботи на будівельних майданчиках. Вона не відповідає дійсності! Компанією буде направлено офіційного листа із проханням спростувати неправдиву інформацію.