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Застройка столичного парка "Нивки": заместителю главы КГГА Оленичу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 148527 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Заместителю главы Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу сообщили о подозрении из-за застройки столичного парка "Нивки", передает УНН.

Застройка столичного парка "Нивки": заместителю главы КГГА Оленичу сообщили о подозрении

Цитата

"... сообщили действующему заместителю председателя Киевской городской государственной администрации о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк «Нивки») под застройку", - говорится в сообщении Национального актикорупционного бюро Украины.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, но УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Петре Олениче.

Детали

По данным следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, в то время директор Департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, который де-факто предусматривал застройку части парка. В частности речь шла об исключении земельного участка (восточная часть парка) и передаче его частной компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса. При этом важно отметить, что в июле 2019 года, Департамент отправил этот проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка к природно-заповедному фонду. Впрочем, чиновник проигнорировал этот факт и подал проект решения вместе с пояснительной запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета. Чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения, чиновник отметил в пояснительной записке, что участок не относится к природно-заповедному фонду. Это не соответствовало действительности и опровергалось информацией из базы городского земельного кадастра, которая находилась в ведении Департамента.

Как следствие компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда, добавили в НАБУ.

Подтверждением позиции органа досудебного расследования является также Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которым решение горсовета отменено как незаконное, а договор аренды признан недействительным.

Строительство на территории парка прекращено.

Кроме того, НАБУ предоставило в адрес Киевского городского совета письмо с требованием рассмотреть вопрос об отмене решения об утверждении детального плана территории. Им, вопреки генеральному плану города Киева, часть парка «Нивки» незаконно отнесена к территории под застройку.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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