Задолженность по выплате зарплаты выросла на 6,3%

По данным ведомства, общая задолженность по выплате зарплаты на начало июля составила 2,72 млрд грн, из которой долг экономически активных предприятий 1,57 млрд грн.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия задолжали своим работникам на начало июля 17,347 млн грн, промышленные предприятия - 2,2 млрд грн, строительные - 83,1 млн грн, охраны здровья - 26,04 млн грн, госуправления и обороны - 4,8 млн грн и тому подобное.