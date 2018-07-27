Задолженность по выплате зарплаты выросла на 6,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украине, по состоянию на 1 июля, задолженность по выплате заработной платы составила 2 млрд 723, 4 млн грн, что на 6,3% больше, чем на начало июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По данным ведомства, общая задолженность по выплате зарплаты на начало июля составила 2,72 млрд грн, из которой долг экономически активных предприятий 1,57 млрд грн.
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В частности, сельскохозяйственные предприятия задолжали своим работникам на начало июля 17,347 млн грн, промышленные предприятия - 2,2 млрд грн, строительные - 83,1 млн грн, охраны здровья - 26,04 млн грн, госуправления и обороны - 4,8 млн грн и тому подобное.