Заборгованість з виплати зарплати зросла на 6,3%

КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні, станом на 1 липня, заборгованість із виплати заробітної плати становила 2 млрд 723,4 млн грн, що на 6,3% більше, ніж на початок червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, передає УНН.