Заборгованість з виплати зарплати зросла на 6,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні, станом на 1 липня, заборгованість із виплати заробітної плати становила 2 млрд 723,4 млн грн, що на 6,3% більше, ніж на початок червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними відомства, загальна заборгованість з виплати зарплати на початок липня становила 2,72 млрд грн, з якої борг економічно активних підприємств 1,57 млрд грн.
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Зокрема, сільськогосподарські підприємства заборгували своїм працівникам на початок липня 17,347 млн грн, промислові підприємства – 2,2 млрд грн, будівельні – 83,1 млн грн, охорони здров’я – 26,04 млн грн, держуправління й оборони – 4,8 млн грн тощо.