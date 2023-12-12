Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска

В Европейской комиссии приветствовали возобновление работы пограничного пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин", однако призвали разблокировать остальные пункты на польско-украинском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Велян, которое обнародовано на сайте Еврокомиссии.

Я приветствую возобновление работы пограничного пункта пропуска Дорогуск-Ягодин для грузового транспорта, важнейшего пункта пересечения границы между Польшей и Украиной. Его блокада с 6 ноября имела значительные последствия для Украины, Польши и ЕС, но прежде всего для всех водителей, которые оказались в блокаде - заявила еврокомиссар.

По ее словам, за последний месяц Еврокомиссия неоднократно напрямую общалась с протестующими и национальными властями и предложила способы облегчения процесса пересечения границы между Украиной и Польшей.

"В то же время мы по-прежнему обеспокоены тем, что три других пункта пересечения границы между Польшей и Украиной по-прежнему заблокированы", - указала Веля.

Она призвала национальные и местные власти принять необходимые меры для обеспечения возможности прохождения товаров через внешние границы ЕС.

Я хочу напомнить всем заинтересованным сторонам о вреде, который эти протесты наносят европейской экономике, цепочкам поставок, другим автотранспортным операторам и Украине, стране, находящейся в состоянии войны. Остальные пункты пересечения границы должны быть разблокированы без промедления - указала еврокомиссар.

Дополнение

Сейчас на границе с Польшей остаются заблокированными три пункта пропуска. Движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено.