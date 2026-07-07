За три года не выдвинуто ни одного подозрения в делах против сотрудников НАБУ, пойманных на коррупции – отчет парламентской ТСК

За три года в рамках уголовных производств по возможным коррупционным правонарушениям работников НАБУ не выдвинуто ни одного подозрения, обвинительного акта или приговора. Об этом говорится в Отчете Временной следственной комиссии (ТСК) ВРУ по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Его авторы выразили особую обеспокоенность по поводу ситуации с внутренним контролем и доброчесностью работников самого НАБУ.

"В 2022–2025 годах было зарегистрировано шесть уголовных производств относительно возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений работников НАБУ, в частности по ст. 368 УК Украины. В то же время, за весь указанный период: ни одному лицу не сообщено о подозрении; ни один обвинительный акт не направлен в суд; отсутствуют обвинительные приговоры", – сообщается в отчете ТСК.

Временная следственная комиссия считает, что такая статистика может свидетельствовать об отсутствии реальных результатов внутреннего контроля, а также избирательности и закрытости системы в вопросах ответственности собственных работников.

Ранее международные эксперты, проводившие первый независимый аудит НАБУ, отметили хронические "сливы" информации из Бюро, по которым не было проведено ни одного результативного расследования. "Это не государственный орган по борьбе с коррупцией – это каста неприкосновенных, покрывающих друг друга", – прокомментировал результаты международного аудита НАБУ политический эксперт Олег Постернак.