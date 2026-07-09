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За сутки на фронте произошло 268 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Потери российских оккупантов составили 1310 человек. Вражеская авиация атаковала населенные пункты Лужки и Волфино Сумской области.

За сутки на фронте произошло 268 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки, 8 июля, на фронте произошло 268 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара с применением шести ракет и 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросили 295 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты применили 9705 дронов-камикадзе и совершили 3054 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Вражеская авиация атаковала населенные пункты Лужки и Волфине Сумской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки украинские защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершил 44 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили два штурма противника в районе Гоптовки.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в направлениях Новоплатоновки и Кившаровки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Ставков, Дробышевого и Лимана, а также в направлениях Дружелюбовки, Дерилового, Шийковки, Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении противник совершил 28 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка, Тихоновка и Юровка.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлении Степановки и Александро-Шультиного.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении. Украинские защитники остановили 38 атак в районах Торецкого, Покровска, Родинского и Белицкого, враг также осуществлял штурмы в направлении Павловки, Вильного, Шевченко, Гришиного, Молодецкого, Новоподгородного, Светлого, Гуливого, Матяшевого, Дорожного, Никаноровки, Нового Донбасса, Котлиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлениях населенных пунктов Новогеоргиевка и Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Горького, Рыбного, Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Косовцевого и Чарівного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлениях Степового и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также уничтожено семь танков, три боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один самолет, четыре наземных робототехнических комплекса, 1843 беспилотных летательных аппарата, 363 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 72 из 94 дронов09.07.26, 08:42 • 1944 просмотра

Евгений Устименко

Война в Украине