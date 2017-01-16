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За разглашение гостайны в Казахстане задержали экс-сотрудников администрации президента

За разглашение гостайны в Казахстане задержали экс-сотрудников администрации президента

Киев • УНН

 • 8868 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Казахстане задержали бывших сотрудников администрации президента за разглашение государственных тайн, в том числе заместителя руководителя АП Баглана Майлибаева. Об этом сообщает пресс-служба КНБ Республики Казахстан, передает УНН.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1, 3 ст.185 ("Незаконный сбор, распространение, разглашение государственных секретов") Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие сотрудники Администрации Президента РК Б.Майлибаев и М.Галихин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 января Есильским районным судом г. Астана выдана санкция на арест сроком на 2 месяца. Задержанных поместили в следственный изолятор КНБ.

Кроме того, по месту жительства подозреваемых проведены обыски и изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается.

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