За розголошення держтаємниць у Казахстані затримали екс-працівників адміністрації президента
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Казахстані затримали колишніх працівників адміністрації президента за розголошення державних таємниць, зокрема заступника керівника АП Баглана Майлибаєва. Про це повідомляє прес-служба КНБ Республіки Казахстан, передає УНН.
“Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.1, 3 ст.185 („Незаконне збирання, поширення, розголошення державних секретів“) Кримінального кодексу Республіки Казахстан, затримані колишні працівники Адміністрації Президента РК Б.Майлибаєв і М.Галіхін”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 14 січня Есільським районним судом м.Астана видана санкція на арешт строком на 2 місяці. Затриманих помістили у слідчий ізолятор КНБ.
Окрім того, за місцями проживання підозрюваних проведені обшуки та вилучені речові докази.
Розслідування триває.