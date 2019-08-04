За год средняя заработная плата в столице выросла на 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Средняя зарплата в Киеве по сравнению с прошлым годом выросла на 18%. Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталия Мельник во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По последним статистическим данным среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы", - отметила Наталья Мельник.
Также она сообщила об увеличении оборота розничной торговли на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно. За первое полугодие текущего года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице, сообщила Мельник.
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