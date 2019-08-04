За рік середня заробітна плата у столиці зросла на 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Середня зарплата у Києві порівняно з минулим роком зросла на 18%. Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“За останніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата в місті Києві становить 15 183 грн, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Разом із тим, до 6,7% скоротився рівень безробіття”, — зазначила Наталія Мельник.
Також вона повідомила про збільшення обороту роздрібної торгівлі на 14,4%, а експорт та імпорт товарів — на 21,4% та 11,6% відповідно. За перше півріччя поточного року на 19,5% збільшився обсяг будівельних робіт у столиці, повідомила Мельник.
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