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За последний год количество забронированных выросло на 300 000 человек - Минэкономики

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Министр экономики Алексей Соболев сообщил о росте количества забронированных на 300 000 человек за последний год. Также 9 000 предприятий получили статус критических, большая часть прироста приходится на прифронтовые регионы.

За последний год количество забронированных выросло на 300 000 человек - Минэкономики

Увеличение количества забронированных работников выросло на 300 000 за последний год, а также еще дополнительно 9 000 предприятий получили статус критического. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

За последний год мы фиксируем устойчивую и существенную тенденцию к росту общего количества забронированных во всех секторах экономики. Прирост за последние 12 месяцев составил более 300 000 человек и дополнительно 9 000 критических предприятий. Большая часть этого прироста - это прифронтовые. С осени, когда правительство ввело дополнительную квоту для прифронтовых в 100%, количество забронированных там повысилось - до 100 000 человек

- сказал Соболев.

Он отметил, что активный рост количества забронированных наблюдается в последние месяцы по таким отраслям, как перерабатывающая промышленность, строительство, транспорт.

Напомним

С 1 июня 2026 года в Украине заработали обновленные правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Правительство пересмотрело подходы к определению критичности бизнеса, меняет требования к уровню заработной платы и уточняет порядок расчета квот на бронирование.

Павел Башинский

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