За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

С начала года было зафиксировано 2829 ДТП с пострадавшими. В то же время, 33 аварии произошло по вине детей. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Ссылаясь на данные Национальной полиции, в Опендатабот подсчитали количество ДТП за первые два месяца этого года. Так, в январе-феврале 2024 года в Украине произошло 2 829 ДТП с пострадавшими. В то же время, в 2023 году произошло 3044 ДТП с пострадавшими, в 2022 году - 2802 ДТП, а в 2021 году - 3014 ДТП.

Практически половина аварий (42%) происходит из-за превышения безопасной скорости. Нарушение правил маневрирования также составляет значительную долю в причинах ДТП (18%), следующим за этим является нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%).

По сравнению с 2021 годом возросло количество ДТП, которые случились по вине детей. В течение первых двух месяцев 2024 года таких событий было 33. Это вдвое больше, чем в соответствующий период 2021 года, когда их зафиксировали лишь 14.

Первое место по количеству ДТП занимает Днепропетровская область, где было зафиксировано 290 ДТП. Также в тройку лидеров по количеству аварий вошли Львовская область с 247 происшествиями с пострадавшими и город Киев с 241 ДТП.

Напомним

В Днепропетровской области микроавтобус съехал в кювет возле села Песчанка, в результате чего 5 человек погибли и 13 получили ранения, в том числе 1 ребенок.

В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция