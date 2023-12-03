За неделю украинские саперы обезвредили 828 взрывоопасных предметов

Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 4 декабря

В Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, за исключением небольшого дождя и мокрого снега в Крыму и Приазовье, а также небольшого снега на Закарпатье. В некоторых регионах на дорогах будет гололедица.