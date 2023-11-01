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За месяц "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков и 245 орудий - Минцифры

Киев • УНН

 • 147554 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За последний месяц «Армия дронов» поразила 175 вражеских танков, 245 орудий и 90 самоходных установок, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации за 3-31 октября, передает УНН.

За месяц "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков и 245 орудий - Минцифры

«На прошлой неделе бойцы особенно сконцентрировались на артиллерии — минуснули 65 орудий и 14 самоходных артиллерийских установок. Именно это оружие враги активно используют для обстрелов украинских позиций. Меньше русской артиллерии — больше сохранившихся жизней наших воинов. Также операторы БпЛА поразили 42 танка, 54 бронированные машины и много другой российской техники. Благодарю бойцов за плодотворную работу», — написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За месяц количество пораженной техники достигло 1056 единиц. Также поражено более 591 единиц личного состава.

«Сегодня дроны имеют определяющее значение на поле боя. Кто имеет преимущество в количестве дронов и профессионализме операторов – тот побеждает. Мы горды тем, что операторы дронов используют переданные нами пикапы и так эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав», — подчеркнул Андрей Матюха, основатель Favbet, передавший «Армии дронов» 53 новых пикапа.

Напомним, «Армия дронов» продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. На сегодняшний день в рамках программы «Армия дронов» при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации — более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте с помощью беспилотных технологий.

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