За прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять военнослужащих

"По предварительной информации, погибли 5 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Все раненые были быстро эвакуированы в военный мобильный госпиталь в Северодонецке", - сообщил Лысенко.

Лысенко также отметил, что информация о потерях является предварительной.

Как сообщал УНН, под Крымским произошло боестолкновение , длившееся 8:00.