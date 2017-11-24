За прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибли пять военнослужащих, еще четверо получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"По предварительной информации, погибли 5 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Все раненые были быстро эвакуированы в военный мобильный госпиталь в Северодонецке", - сообщил Лысенко.
Лысенко также отметил, что информация о потерях является предварительной.
Как сообщал УНН, под Крымским произошло боестолкновение , длившееся 8:00.