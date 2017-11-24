За минулу добу в зоні АТО загинуло п'ятеро військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинуло п'ятеро військовослужбовців, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За попередньою інформацією, загинуло 5 військовослужбовців, ще четверо отримали поранення. Всіх поранених було швидко евакуйовано до військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку", - повідомив Лисенко.
Лисенко також зауважив, що інформаціє щодо втрат є попередньою.
Як повідомляв УНН, під Кримським сталось бойове зіткнення, що тривало вісім годин.