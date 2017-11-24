За минулу добу в зоні АТО загинуло п'ятеро військовослужбовців

"За попередньою інформацією, загинуло 5 військовослужбовців, ще четверо отримали поранення. Всіх поранених було швидко евакуйовано до військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку", - повідомив Лисенко.

Лисенко також зауважив, що інформаціє щодо втрат є попередньою.

Як повідомляв УНН, під Кримським сталось бойове зіткнення, що тривало вісім годин.