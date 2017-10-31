За прошедшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военный

“В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам.

На Мариупольском направлении, около 21 часов враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки.

На Луганском направлении боевики выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.

“Всего за прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили перемирие. Силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения”, — сообщили в штабе.

Также указано, что пострадавший военнослужащий сейчас находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.