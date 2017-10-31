За прошедшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военный

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39194 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101986 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155723 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116176 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116314 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112441 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104194 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107047 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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За прошедшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военный

Киев  •  УНН

 • 8727 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам.

На Мариупольском направлении, около 21 часов враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки.

На Луганском направлении боевики выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.

“Всего за прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили перемирие. Силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения”, — сообщили в штабе.

Также указано, что пострадавший военнослужащий сейчас находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

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