За минулу добу в зоні АТО поранення отримав один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
"У районі проведення АТО минула доба завершилась без суттєвих змін в обстановці. Увечері російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій, проте повного дотримання режиму тиші вздовж лінії розмежування не було", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків.
На Маріупольському напрямку, близько 21 години ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки.
На Луганському напрямку бойовики випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.
"Загалом за минулу добу окупанти 10 разів порушили перемир’я. Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення", - повідомили у штабі.
Також зазначено, що постраждалий військовослужбовець наразі перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.