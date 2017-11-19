За прошедшие сутки в зоне АТО четыре украинских военных получили ранения

“Ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российско-оккупационные войска продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге. С минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоолександровки. Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцево. А вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.

На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, русские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.

“В целом, за прошедшие сутки, противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями”, — сообщили в штабе.

Отмечено, что в результате обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены. Им оказана неотложная медицинская помощь и доставили в военных лечебные учреждения.