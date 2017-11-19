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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 95446 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 85310 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100480 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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За прошедшие сутки в зоне АТО четыре украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО четыре украинских военных получили ранения

Киев  •  УНН

 • 8779 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий четыре военнослужащие были ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российско-оккупационные войска продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге. С минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоолександровки. Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцево. А вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.

На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, русские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.

“В целом, за прошедшие сутки, противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями”, — сообщили в штабе.

Отмечено, что в результате обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены. Им оказана неотложная медицинская помощь и доставили в военных лечебные учреждения.

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