За прошлый год больше рекордов украинцы установили в категории "Спорт"

"За прошлый год по национальным рекордам самая категория составила "Спорт и игры" - 127 рекордов", - отметила Ветрова.



Она добавила, что на втором месте "Кулинарное искусство" - 103 рекорды.



Как сообщал УНН, за прошлый год украинцы установили 622 рекорда.



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Кроме того, в Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд.