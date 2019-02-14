За прошлый год больше рекордов украинцы установили в категории "Спорт"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В прошлом году среди национальных рекордов наибольшее количество украинцы установили в категории "Спорт и игры". Об этом сообщила УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"За прошлый год по национальным рекордам самая категория составила "Спорт и игры" - 127 рекордов", - отметила Ветрова.
Она добавила, что на втором месте "Кулинарное искусство" - 103 рекорды.
Как сообщал УНН, за прошлый год украинцы установили 622 рекорда.
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Кроме того, в Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд.