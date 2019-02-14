За минулий рік найбільше рекордів українці встановили у категорії "Спорт"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У минулому році серед національних рекордів найбільшу кількість українці встановили у категорії "Спорт та ігри". Про це повідомила УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
"За минулий рік по національним рекордам найбільша категорія склала "Спорт та ігри" - 127 рекордів", - зазначила Вєтрова.
Вона додала, що на другому місці "Кулінарне мистецтво" - 103 рекорди.
Як повідомляв УНН, за минулий рік українці встановили 622 рекорди.
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Крім того, до Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд.