В шаге от рекорда посещаемости: "Даллас" одержал победу в игре "Зимней классики" НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В НХЛ состоялся традиционный матч под названием "Зимняя классика" (под открытым небом), в котором противостояли "Даллас" и "Нэшвилл", информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Встреча прошла в Далласе на стадионе "Коттон Бовл" и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, за каких шайбы забросили Комо, Янмарк, Радулов и Секера. У соперника отличился Дюшен и Фаббро.
"Болельщики были просто феноменальные. Думаю, что мы надолго запомним ту энергию, которую почувствовали от них в третьем периоде, забивая наши гола. И энергию и чувства, которые мы при этом испытывали. Сегодняшний матч выступал, как незабываемый опыт, и мне сложно назвать то, что больше запомнится, чем эти эмоции", - сообщил хоккеист" Далласа "Эндрю Коглиано.
Примечательно, что на трибунах поединке присутствовали 85630 - явление неординарное для любого вида спорта, а для хоккея - почти неслыханное. Больше всю историю НХЛ побывало только на "Зимней классике" -2014, когда на Michigan Stadium собралось 105 491 человек.
Добавим, в турнирной таблице "Старз" занимают 3 строчку в Западной конференции, имея в активе 50 очков. "Нэшвилл", набрав 42 очка, только 11-е.