За крок до рекорду відвідуваності: "Даллас" здобув звитягу у грі "Зимової класики" НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В НХЛ відбувся традиційний матч під назвою "Зимова класика" (під відкритим небом) в якому протистояли "Даллас" і "Нешвілл", інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Зустріч пройшла в Далласі на стадіоні "Коттон Бовл" і завершилася з рахунком 4:2 на користь господарів за яких шайби закинули Комо, Янмарк, Радулов і Секера. У суперника відзначився Дюшен і Фаббро.
"Уболівальники були просто феноменальні. Думаю, що ми надовго запам'ятаємо ту енергію, яку відчули від них в третьому періоді, забиваючи наші голи. І енергію, і почуття, які ми при цьому відчували. Сьогоднішній матч виступав, як незабутній досвід, і мені складно назвати те, що більше запам'ятається, ніж ці емоції", - повідомив хокеїст "Далласу" Ендрю Когліано.
Примітно, що на трибунах поєдинку були присутні 85 630 - явище неординарне для будь-якого виду спорту, а для хокею - майже нечуване. Більше за всю історію НХЛ побувало тільки на "Зимовій класиці" -2014, коли на Michigan Stadium зібралося 105 491 чоловік.
Додамо, у турнірній таблиці "Старз" займають 3 рядок в Західній конференції, маючи в активі 50 очок. "Нешвілл", набравши 42 очка, тільки 11-ті.