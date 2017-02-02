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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По количеству новостроек в столице лидером остается Голосеевский район

По количеству новостроек в столице лидером остается Голосеевский район

Киев • УНН

 • 5866 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На рынке недвижимости Киева наибольшее количество новостроек приходится на Голосеевский район. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический материал специализированного портала Столичная недвижимость.

Наибольшее количество жилых комплексов в последнее время предлагалось в Голосеевском районе - 20%. В Соломенском и Дарницком - по 14%, в Печерском - 13%, в Днепровском и Шевченковском - по 9%. Меньшее количество новостроек в Святошинском - 8%, в Подольском - 7%, Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 1%.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 37%. Доля новостроек комфорт-класса - 26%, бизнес-класса - 25% и премиум-класса - 12% от общего количества.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 г. более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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