За кількістю новобудов у столиці лідером залишається Голосіївський район
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На ринку нерухомості Києва найбільша кількість новобудов припадає на Голосіївський район. Про це УНН повідомляє з посиланням аналітичний матеріал спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
Найбільша кількість житлових комплексів останнім часом пропонувалася в Голосіївському районі – 20%. В Солом'янському і Дарницькому – по 14%, в Печерському – 13%, в Дніпровському та Шевченківському – по 9%. Менша кількість новобудов у Святошинському – 8%, в Подільському – 7%, Оболонському – 5% і в Деснянському районі – 1%.
У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 37%. Частка новобудов комфорт-класу – 26%, бізнес-класу – 25% та преміум-класу – 12% від загальної кількості.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.