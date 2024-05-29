За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

Ювенальные прокуроры Винницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины по фактам изнасилования и развращения малолетнего ребенка. Об этом УНН пишет со ссылкой на офис Генерального прокурора.

Детали

Согласно данным расследования, в 2018 году мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие над малолетней падчерицей. Обидчику ребенка сообщили о подозрении, однако во избежание наказания он длительное время скрывался за пределами страны.

В рамках международного сотрудничества правоохранительные органы Украины и Республики Польша установили место пребывания мужчины. В феврале 2024 года польская сторона обеспечивает его экстрадицию в Украину для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Заметим, что допрос потерпевшего ребенка проводился в центре защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модель Барнахус) - говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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