За зґвалтування малолітньої падчерки судитимуть екстрадованого з Польщі вінничанина
Київ • УНН
39-річного чоловіка екстрадували з Польщі, де він тривалий час переховувався від українського правосуддя.
Ювенальні прокурори Вінницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактами зґвалтування та розбещення малолітньої дитини. Про це УНН пише з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Згідно з даними розслідування, у 2018 році чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство над малолітньою падчеркою. Кривднику дитини повідомили про підозру, проте з метою уникнення покарання він тривалий час переховувався за межами країни.
У рамках міжнародного співробітництва правоохоронні органи України та Республіки Польща встановили місце перебування чоловіка. У лютому 2024 року польська сторона забезпечила його екстрадицію в Україну для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.
Зауважимо, що допит потерпілої дитини проводився у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус)
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Чоловіка засуджено до 14 років за вбивство жінки, яку він кохав зі школи28.05.24, 23:12 • 64353 перегляди