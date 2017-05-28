По факту обстрела в Красногоровке открыто уголовное производство "террористический акт"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По факту обстрела в Красногоровке полиция начала уголовное производство по статье “террористический акт”. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальная полиция Украина, передает УНН.
“По факту обстрела в Красногоровке полиция начала уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины — “террористический акт”, — говорится в сообщении.
Также как сообщил на странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, полиция и спасатели эвакуируют людей.
“Сегодня вы обстреляли и разрушили школу, больницу и семь жилых домов в Красногоровке. Полиция и спасатели извлекают и эвакуируют людей ”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.