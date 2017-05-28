За фактом обстрілу у Красногорівці відкрито кримінальне провадження "терористичний акт"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За фактом обстрілу у Красногорівці поліція розпочала кримінальне провадження за статтею “терористичний акт”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
“За фактом обстрілу у Красногорівці поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України — “терористичний акт,” — йдеться в повідомленні.
Також як повідомив на сторінці у Facebook голова Національної поліції України Сергій Князєв, що поліція і рятувальники евакуюють людей.
“Сьогодні ви обстріляли і зруйнували школу, лікарню і сім житлових будинків в Красногорівці. Поліція і рятувальники витягують і евакуюють людей”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.