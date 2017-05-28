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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За фактом обстрілу у Красногорівці відкрито кримінальне провадження "терористичний акт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. За фактом обстрілу у Красногорівці поліція розпочала кримінальне провадження за статтею “терористичний акт”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

За фактом обстрілу у Красногорівці відкрито кримінальне провадження "терористичний акт"

“За фактом обстрілу у Красногорівці поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України — “терористичний акт,” — йдеться в повідомленні.

Також як повідомив на сторінці у Facebook голова Національної поліції України Сергій Князєв, що поліція і рятувальники евакуюють людей.

“Сьогодні ви обстріляли і зруйнували школу, лікарню і сім житлових будинків в Красногорівці. Поліція і рятувальники витягують і евакуюють людей”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.

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