В сутки жертвами врага стали 19 гражданских украинцев

Жертвы среди гражданского населения вследствие вооруженной агрессии РФ за 19.11.2022 (по состоянию на 09:00 20.11.2022):

Днепропетровская область – 1 раненый

Донецкая область – 2 раненых

Харьковская область – 2 раненых

Херсонская область – 3 погибших, 11 раненых

Следует добавить, что по данным военных администраций россияне за сутки произвели обстрелы семи областей Украины.