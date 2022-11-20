В сутки жертвами врага стали 19 гражданских украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. 16 человек получили ранения, а трое погибли – такие результаты действий врага за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Жертвы среди гражданского населения вследствие вооруженной агрессии РФ за 19.11.2022 (по состоянию на 09:00 20.11.2022):
Днепропетровская область – 1 раненый
Донецкая область – 2 раненых
Харьковская область – 2 раненых
Херсонская область – 3 погибших, 11 раненых
Следует добавить, что по данным военных администраций россияне за сутки произвели обстрелы семи областей Украины.