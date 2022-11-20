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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 39409 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 145161 перегляди

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31 березня, 18:26 • 161934 перегляди

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31 березня, 14:30 • 222331 перегляди

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31 березня, 07:03 • 197782 перегляди

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За добу жертвами ворога стали 19 цивільних українців

За добу жертвами ворога стали 19 цивільних українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. 16 осіб отримали поранення, а троє загинули – такі результати дій ворога минулої доби. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 19.11.2022 (станом на 09:00 20.11.2022):

Дніпропетровська область - 1 поранений
Донецька область - 2 поранених
Харківська область - 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 11 поранених

Слід додати, що за даними військових адміністрацій росіяни за добу здійснили обстріли семи областей України.

Українські Національні Новини

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