За сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военный

"В результате боевых действий погибших среди воинов вооруженных сил Украины нет, один боец ​​получил ранение", - сказал А.Лысенко.

Он отметил, что инцидент произошел во время обстрела неподалеку от села Старогнатовка. Украинский военный был оперативно эвакуирован в районную больницу в Волновахе.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ.