За сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий погибших среди воинов вооруженных сил Украины нет, один боец получил ранение", - сказал А.Лысенко.
Он отметил, что инцидент произошел во время обстрела неподалеку от села Старогнатовка. Украинский военный был оперативно эвакуирован в районную больницу в Волновахе.
"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сообщил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ.