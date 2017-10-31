За добу в зоні АТО поранення отримав один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Минулої доби у зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення, загиблих серед військових Збройних сил України немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій загиблих серед воїнів збройних сил України немає, один боєць зазнав поранення", - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що інцидент стався під час обстрілу неподалік від села Старогнатівка. Український військовий був оперативно евакуйований до районної лікарні у Волновасі.
"Наразі його життю нічого не загрожує", - повідомив речник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ.