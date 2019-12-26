За сутки в Киеве произошло почти 140 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. За прошедшие сутки в столице произошло почти 140 дорожно-транспортных происшествий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Facebook.
"За 25 декабря 2019 года в столичную службу 102 поступило 138 сообщений о ДТП, из которых в 4 авариях травмировались 4 человек", - говорится в сообщении.
Так, 25 декабря около 14 часов на улице Алма-Атинской произошло столкновение автомобилей AUDI и "ВАЗ-211640". В результате ДТП травмировалась водитель Audi, которая обратилась за помощью к медикам.
"Около 17 часов на улице Тростянецкой водитель Chevrolet совершил наезд (предварительно на пешеходном переходе) на женщину-пешехода, которая в результате наезда получила травмы и обратилась за помощью к медикам", - отмечается в сообщении.
Также около 18 часов 18-летний водитель Volkswagen совершил наезд (предварительно на пешеходном переходе) на 6-летнего пешехода, который в результате наезда получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Кроме того, около 22 часов на улице Черновола произошло столкновение автомобиля Volkswagen и мопеда Yamaha, под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП 16-летняя пассажирка мотоцикла Yamaha получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Напомним, в Киеве столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 7 человек.