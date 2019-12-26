За добу в Києві сталося майже 140 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За минулу добу в столиці сталося майже 140 дорожньо-транспортних пригод. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва у Facebook.
"За 25 грудня 2019 року на столичну службу 102 надійшло 138 повідомлень про ДТП, з яких у 4 автопригодах травмувалось 4 людей", - йдеться в повідомленні.
Так, 25 грудня близько 14-ї години на вулиці Алматинській сталось зіткнення автомобілів AUDI та "ВАЗ-211640". Унаслідок автопригоди травмувалась водійка Audi, яка звернулась за допомогою до медиків.
"Близько 17-ї години на вулиці Тростянецькій водійка Chevrolet скоїла наїзд (попередньо на пішохідному переході) на жінку-пішохода, яка в результаті наїзду отримала травми та звернулась за допомогою до медиків", - зазначається в повідомленні.
Також близько 18-ї години 18-річний водій Volkswagen скоїв наїзд (попередньо на пішохідному переході) на 6-річного пішохода, який в результаті наїзду отримав травми і був шпиталізований до лікарні.
Окрім того, близько 22-ї години на вулиці Чорновола сталось зіткнення автомобіля Volkswagen та мопеда Yamaha, під керуванням 17-річного водія. Унаслідок автопригоди 16-річна пасажирка мотоцикла Yamaha отримала травми та була шпиталізована до лікарні.
Нагадаємо, у Києві зіткнулись легковик та маршрутка, постраждали 7 людей.