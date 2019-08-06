В сутки во Флориде три человека пострадали от нападения акул

Первыми жертвами стали двое молодых серферов. 20-летнюю Эмили доставили в больницу с травмами запястья и левой руки. 21-летнего Райли акула укусила за левую ногу, но от госпитализации парень отказался. В тот же день 51-летнего Питера Бурбо на этом же пляже акула укусила за правую ногу.

"Если вы занимаетесь серфингом в этом конкретном месте, велика вероятность того, что вы оказались в 10 футов от акулы. Серферы регулярно сообщают о том, что видят акул в этом районе", - написал в электронную письме директор Флоридского программы исследований акул в Музее естествознания Флориды Гэвин Нейлор.

По его словам, акулы ни были идентифицированы и в дальнейшем мелкие акулы могут заходить на мелководье.

Добавим, что из 1441 подтвержденных беспричинных нападений акул в США с 1837 года в списку доминирует Флорида - 828 зафиксированных атак.

Напомним, студентка калифорнийского колледжа умерла после того, как на нее напали три акулы во время плавания на Багамах.