За добу у Флориді троє людей постраждали від нападу акул
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В американському штаті Флорида на пляжі New Smyrna Beach, протягом 24 годин троє людей постраждали від нападу акул. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Першими жертвами стали двоє молодих серферів. 20-річну Емілі доставили до лікарні з травмами зап’ястя та лівої руки. 21-річного Райлі акула вкусила за ліву ногу, але від госпіталізації хлопець відмовився. Того ж дня 51-річного Пітера Бурбо на цьому ж пляжі акула вкусила за праву ногу.
"Якщо ви займаєтесь серфінгом у цьому конкретному місці, велика ймовірність того, що ви опинилися за 10 футів від акули. Серфери регулярно повідомляють про те, що бачать акул у цьому районі", - написав в електронну листі директор Флоридської програми досліджень акул в Музеї природознавства Флориди Гевін Нейлор.
За його словами, акули не були ідентифіковані і надалі дрібні акули можуть заходити на мілководдя.
Додамо, що з 1441 підтверджених безпричинних нападів акул у США з 1837 року у списку домінує Флорида - 828 зафіксованих атак.
Нагадаємо, студентка каліфорнійського коледжу померла після того, як на неї напали три акули під час плавання на Багамах.