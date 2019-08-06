За добу у Флориді троє людей постраждали від нападу акул

Першими жертвами стали двоє молодих серферів. 20-річну Емілі доставили до лікарні з травмами зап’ястя та лівої руки. 21-річного Райлі акула вкусила за ліву ногу, але від госпіталізації хлопець відмовився. Того ж дня 51-річного Пітера Бурбо на цьому ж пляжі акула вкусила за праву ногу.

"Якщо ви займаєтесь серфінгом у цьому конкретному місці, велика ймовірність того, що ви опинилися за 10 футів від акули. Серфери регулярно повідомляють про те, що бачать акул у цьому районі", - написав в електронну листі директор Флоридської програми досліджень акул в Музеї природознавства Флориди Гевін Нейлор.

За його словами, акули не були ідентифіковані і надалі дрібні акули можуть заходити на мілководдя.

Додамо, що з 1441 підтверджених безпричинних нападів акул у США з 1837 року у списку домінує Флорида - 828 зафіксованих атак.

Нагадаємо, студентка каліфорнійського коледжу померла після того, як на неї напали три акули під час плавання на Багамах.