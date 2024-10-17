За более 200 тысяч гривен обещал повлиять на ТЦК: в Хмельницкой области подозрение получил организатор "схемы" уклонения от службы
Киев • УНН
28-летний мужчина обещал за взятку повлиять на ТЦК для признания призывников непригодными к службе. Он задержан во время получения 5000 долларов. Сейчас мужчине грозит до 8 лет заключения.
Правоохранители разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации в Хмельницкой области. 28-летний местный житель помогал мужчинам призывного возраста получать статус «непригодного». Свои «услуги» оценивал в более чем 200 тысяч гривен. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщается, за такую сумму мужчина обещал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для решения вопроса об обновлении данных и в дальнейшем признании «клиентов» непригодными к службе в ВСУ.
Организатора «схемы» задержали во время получения взятки. Правоохранители изъяли 5000 долларов, полученные в качестве неправомерной выгоды.
Мужчине сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 160 000 гривен залога и может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
На Волыни провели обыски в МСЭК, ВВК и ТЦК: разоблачили схему уклонения от мобилизации за более чем 9 тысяч долларов16 октября 2024, 10:36 • 10980 просмотров