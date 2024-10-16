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На Волыни провели обыски в МСЭК, ВВК и ТЦК: разоблачили схему уклонения от мобилизации за более чем 9 тысяч долларов

На Волыни провели обыски в МСЭК, ВВК и ТЦК: разоблачили схему уклонения от мобилизации за более чем 9 тысяч долларов

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 10:36  •  4871 просмотра

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Двум жителям Луцка сообщено о подозрении в создании схемы изготовления документов для избежания мобилизации. Проведено 20 обысков, изъята валюта и доказательства, проверяется причастность других лиц.

Двум жителям Луцка сообщено о подозрении в создании схемы изготовления документов, на основании которых военнообязанные могли бы избежать мобилизации. Проведено 20 санкционированных обысков в помещениях подозреваемых, служебных кабинетах медицинских учреждений здравоохранения, МСЭК, ВВК, районных и городских ТЦК. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны, передает УНН

Детали 

По данным следствия, указанные лица для собственного обогащения разработали преступный механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных за изготовление документов, на основании которых те могли бы избежать мобилизации.

Установлено, что сообщники подыскали желающего покинуть страну во время войны мужчину и пообещали повлиять на медиков и служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки для формирования фиктивной истории болезни и дальнейшего предоставления «клиенту» отсрочки от призыва по мобилизации.

Свои услуги оценили в более чем 9 тысяч долларов США. Правоохранители задокументировали преступную деятельность указанных лиц.

Ликвидировано еще три схемы уклонения от мобилизации, в одном из вузов разоблачены 225 фейковых «студентов»15 октября 2024, 13:15 • 10477 просмотров

Во время более чем 20 санкционированных обысков в квартирах подозреваемых, служебных кабинетах медицинских учреждений здравоохранения, МСЭК, ВВК, районных и городских ТЦК обнаружено и изъято 40 тысяч долларов США, 7 тысяч евро, мобильные терминалы, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Кроме этого, проверяется причастность к схеме других лиц.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
lutskЛуцк