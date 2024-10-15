Ликвидировано еще три схемы уклонения от мобилизации, в одном из вузов разоблачены 225 фейковых «студентов»
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили коррупционные схемы в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. Среди организаторов - руководители частных вузов и чиновники ВВК, которые за деньги помогали уклоняться от призыва.
Правоохранители ликвидировали еще три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. Среди организаторов сделок - руководители двух частных высших учебных заведений и чиновники ВВК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Так, на Закарпатье задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы.
Чиновники обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство закарпатского университета привлекло к незаконной деятельности чиновника военной службы правопорядка.
После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой".
На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу10 октября 2024, 23:18 • 15961 просмотр
На Киевщине, как сообщается, разоблачены заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру.
Для реализации преступления фигуранты "сопровождали поступление" уклонистов в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились.
Таким образом уклонисты получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тыс. американских долларов с клиента.
Также в Черкассах разоблачены трое представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали уклонистам фальшивые заключения о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
К незаконной деятельности организаторы привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами из ВЛК.
Сейчас всем фигурантам (в соответствии с совершенными преступлениями) сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.