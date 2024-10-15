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Ліквідовано ще три схеми ухилення від мобілізації, в одному із вишів викрито 225 фейкових "студентів"

Київ • УНН

 • 16037 перегляди

Правоохоронці викрили корупційні схеми в Києві, Черкасах та на Закарпатті. Серед організаторів - керівники приватних вишів та посадовці ВЛК, які за гроші допомагали ухилятися від призову.

Ліквідовано ще три схеми ухилення від мобілізації, в одному із вишів викрито 225 фейкових "студентів"

Правоохоронці ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті. Серед організаторів оборудок – очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

 Так, на Закарпатті затримано ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Посадовці обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон11.10.24, 02:18 • 19670 переглядiв

 На Київщині, як повідомляється, викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які "задніми числами" оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

Для реалізації злочину фігуранти "супроводжували вступ" ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 8 тис. американських доларів з клієнта.

 Також у Черкасах викрито трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До незаконної діяльності організатори залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними та фігурантами з ВЛК.

Наразі всім фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
    •  ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

      Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

      Тетяна Краєвська

      Тетяна Краєвська

      Кримінал та НПОсвіта
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