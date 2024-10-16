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На Волині провели обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК: викрили схему ухилення від мобілізації за понад 9 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 13420 перегляди

Двом жителям Луцька повідомлено про підозру у створенні схеми виготовлення документів для уникнення мобілізації. Проведено 20 обшуків, вилучено валюту та докази, перевіряється причетність інших осіб.

На Волині провели обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК: викрили схему ухилення від мобілізації за понад 9 тисяч доларів

Двом жителям Луцька повідомлено про підозру в створенні схеми виготовлення документів, на підставі яких військовозобов'язані могли б уникнути мобілізації. Проведено 20 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, службових кабінетах медичних закладів охорони здоров'я, МСЕК, ВЛК, районних та міських ТЦК. Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, передає УНН

Деталі 

За даними слідства, вказані особи задля власного збагачення розробили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов'язаних за виготовлення документів, на підставі яких ті могли б уникнути мобілізації.

Встановлено, що спільники підшукали охочого покинути країну під час війни чоловіка та пообіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля формування фіктивної історії хвороби і подальшого надання "клієнту" відстрочки від призову під час мобілізації.

Свої послуги оцінили у понад 9 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність вказаних осіб.

Ліквідовано ще три схеми ухилення від мобілізації, в одному із вишів викрито 225 фейкових "студентів"15.10.24, 16:15 • 16037 переглядiв

Під час більше ніж 20 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, службових кабінетах медичних закладів охорони здоров'я, МСЕК, ВЛК, районних та міських ТЦК виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім цього, перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Тетяна Краєвська

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