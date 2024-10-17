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За понад 200 тисяч гривень обіцяв повпливати на ТЦК: на Хмельниччині підозру отримав організатор "схеми" ухилення від служби

Київ • УНН

 • 10752 перегляди

28-річний чоловік обіцяв за хабар вплинути на ТЦК для визнання призовників непридатними до служби. Його затримано під час отримання 5000 доларів. Наразі чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

За понад 200 тисяч гривень обіцяв повпливати на ТЦК: на Хмельниччині підозру отримав організатор "схеми" ухилення від служби

Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації в Хмельницькій області. 28-річний місцевий житель допомагав чоловікам призовного віку отримувати статус "непридатного". Свої "послуги" оцінював у понад 200 тисяч гривень. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, за таку суму чоловік обіцяв повпливати на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення питання про оновлення даних та надалі визнання "клієнтів" непридатними до служби в ЗСУ.

Організатора "схеми" затримали під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили 5000 доларів, отримані як неправомірна вигода.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 000 гривень застави і може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

На Волині провели обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК: викрили схему ухилення від мобілізації за понад 9 тисяч доларів16.10.24, 13:36 • 13420 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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