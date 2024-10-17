За понад 200 тисяч гривень обіцяв повпливати на ТЦК: на Хмельниччині підозру отримав організатор "схеми" ухилення від служби
Київ • УНН
28-річний чоловік обіцяв за хабар вплинути на ТЦК для визнання призовників непридатними до служби. Його затримано під час отримання 5000 доларів. Наразі чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.
Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації в Хмельницькій області. 28-річний місцевий житель допомагав чоловікам призовного віку отримувати статус "непридатного". Свої "послуги" оцінював у понад 200 тисяч гривень. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає УНН.
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Як повідомляється, за таку суму чоловік обіцяв повпливати на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення питання про оновлення даних та надалі визнання "клієнтів" непридатними до служби в ЗСУ.
Організатора "схеми" затримали під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили 5000 доларів, отримані як неправомірна вигода.
Чоловікові повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 000 гривень застави і може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.
На Волині провели обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК: викрили схему ухилення від мобілізації за понад 9 тисяч доларів16.10.24, 13:36 • 13420 переглядiв