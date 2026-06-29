За бывшего министра энергетики Галущенко внесли залог в 150 млн гривен
Киев • УНН
За бывшего министра энергетики Германа Галущенко внесли залог в 150 млн гривен, определенный судом. Его подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации по делу "Мидас".
За бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации, внесли залог в 150 млн гривен, передает УНН.
Детали
Как сообщили в пресс-службе ВАКС, за Галущенко внесли залог в 150 млн гривен, определенный судом в июне.
Дополнение
Детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при пересечении государственной границы. Задержание произошло в рамках дела "Мидас", продолжаются первоочередные следственные действия.
САП и НАБУ сообщили о подозрении Галущенко по делу "Мидас".
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 200 млн гривен.
Впоследствии ВАКС уменьшил размер залога Герману Галущенко с 200 млн гривен до 150 млн гривен.