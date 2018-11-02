С воспитанниками детской академии ФФУ будут заниматься профессиональные тренеры

"В рамках учебного мероприятия для работы с группой воспитанников нашей детской академии мы привлекли тренеров-слушателей Центра лицензирования национальной федерации. Позаимствовав опыт ведущих футбольных держав, на тренировку к детям ФФУ пригласила уже профессиональных наставников. Будущие специалисты как раз сейчас начали обучение в Центре лицензирования для получения диплома высшей тренерской категории - PRO", - отметил Костюченко.

Первые занятия с юными футболистами прошли на искусственных полях УТК им. В.Банникова. Мастер-класс с будущими футболистами проводили Глеб Платов и Андрей Ущаповский. Платов ранее работал в тренерском штабе "Динамо" Сергея Реброва, а сейчас приобретает опыт в футбольной академии Катара. Ущаповский на сегодня входит в тренерский штаб ФК "Арсенал-Киев". Ранее он играл в командах мастеров "Борисфен" и "Днестр", после был детским тренером в Овидиопольской ДЮСШ.

"Привлечение профессиональных наставников - это важный этап применения передовых подходов в тренировочном процессе академии Федерации футбола Украины. Детская футбольная академия ФФУ - это комплексный проект с большим будущим. Главная задача в работе федерации и академии - популяризация детско-юношеского футбола. Для этого мы и приглашаем на тренировку юных футболистов уже профессиональных тренеров, которым также интересно получить опыт работы с детьми", - сказал Костюченко.