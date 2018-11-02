З вихованцями дитячої академії ФФУ будуть займатися професійні тренери

ukru
Ексклюзив
15:27 • 20903 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 57011 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 114314 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 101306 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 92794 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109077 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 125398 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74130 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82269 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 161678 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
5 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 61174 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111015 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 86781 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 67485 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 65569 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 114315 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 125398 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 161679 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506815 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 586554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 1908 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 4697 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 18600 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52434 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56509 перегляди
Актуальне
З вихованцями дитячої академії ФФУ будуть займатися професійні тренери

З вихованцями дитячої академії ФФУ будуть займатися професійні тренери

Київ • УНН

 • 9496 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. До підготовки вихованців дитячої футбольної академії Федерації футболу України залучені кращі молоді тренери. Про це заявив віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.

"У межах навчального заходу для роботи з групою вихованців нашої дитячої академії ми залучили тренерів-слухачів Центру ліцензування національної федерації. Запозичивши досвід провідних футбольних держав, на тренування до дітей ФФУ запросила вже професійних наставників. Майбутні фахівці якраз зараз почали навчання у Центрі ліцензування для отримання диплома вищої тренерської категорії - PRO", - зазначив Костюченко.

Перші заняття з юними футболістами пройшли на штучних полях НТК ім. В.Баннікова. Майстер-клас з майбутніми футболістами проводили Гліб Платов і Андрій Ущаповський. Платов раніше працював у тренерському штабі "Динамо" Сергія Реброва, а зараз набуває досвіду у футбольній академії Катару. Ущаповський на сьогодні входить до тренерського штабу ФК "Арсенал-Київ". Раніше він грав у командах майстрів "Борисфен" та "Дністер", опісля був дитячим тренером в Овідіопольській ДЮСШ.

"Залучення професійних наставників - це важливий етап застосування передових підходів у тренувальному процесі академії Федерації футболу України. Дитяча футбольна академія ФФУ - це комплексний проект з великим майбутнім. Головне завдання у роботі федерації і академії - популяризація дитячо-юнацького футболу. Для цього ми і запрошуємо на тренування юних футболістів уже професійних тренерів, яким також цікаво отримати досвід роботи з дітьми", - сказав Костюченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83