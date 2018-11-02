З вихованцями дитячої академії ФФУ будуть займатися професійні тренери

"У межах навчального заходу для роботи з групою вихованців нашої дитячої академії ми залучили тренерів-слухачів Центру ліцензування національної федерації. Запозичивши досвід провідних футбольних держав, на тренування до дітей ФФУ запросила вже професійних наставників. Майбутні фахівці якраз зараз почали навчання у Центрі ліцензування для отримання диплома вищої тренерської категорії - PRO", - зазначив Костюченко.

Перші заняття з юними футболістами пройшли на штучних полях НТК ім. В.Баннікова. Майстер-клас з майбутніми футболістами проводили Гліб Платов і Андрій Ущаповський. Платов раніше працював у тренерському штабі "Динамо" Сергія Реброва, а зараз набуває досвіду у футбольній академії Катару. Ущаповський на сьогодні входить до тренерського штабу ФК "Арсенал-Київ". Раніше він грав у командах майстрів "Борисфен" та "Дністер", опісля був дитячим тренером в Овідіопольській ДЮСШ.

"Залучення професійних наставників - це важливий етап застосування передових підходів у тренувальному процесі академії Федерації футболу України. Дитяча футбольна академія ФФУ - це комплексний проект з великим майбутнім. Головне завдання у роботі федерації і академії - популяризація дитячо-юнацького футболу. Для цього ми і запрошуємо на тренування юних футболістів уже професійних тренерів, яким також цікаво отримати досвід роботи з дітьми", - сказав Костюченко.