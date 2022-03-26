С начала войны украинские воины ликвидировали 16,4 тыс. оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские воины с начала войны ликвидировали 16,4 тыс. оккупантов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, сообщает УНН.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 марта ориентировочно составляют:
- Личного состава - около 16 тыс. 400 человек
- танков ‒ 575 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 640 единиц,
- артиллерийских систем - 293 единицы,
- реактивных систем залпового огня - 91 единиц,
- средства ПВО - 51 единиц,
- самолет - 117 единиц,
- вертолетов - 127 единиц,
- автомобильной техники - 1 тыс.131 единица,
- корабли/катера - 7 единиц,
- цистерн с ГСМ - 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56,
- специальная техника - 19.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 2.