С начала года в Украине погибли двое полицейских

"Сообщаем, что за шесть месяцев 2019 во время прохождения службы умерло 28 полицейских, из них 2 - работники Главного управления Национальной полиции в Одесской области при исполнении служебных обязанностей", - говорится в ответе (по состоянию на конец июля).

Как сообщал УНН, в январе 2019 году в ДТП с участием маршрутного автобуса погибли двое сотрудников полиции.

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За пол года 189 человека погибли в результате несчастных случаев на производстве