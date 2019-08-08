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С начала года в Украине погибли двое полицейских

С начала года в Украине погибли двое полицейских

Киев  •  УНН

 • 11968 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала года в Украине при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Об этом УНН сообщили в Департаменте кадрового обеспечения Национальной полиции Украины в ответ на запрос.

"Сообщаем, что за шесть месяцев 2019 во время прохождения службы умерло 28 полицейских, из них 2 - работники Главного управления Национальной полиции в Одесской области при исполнении служебных обязанностей", - говорится в ответе (по состоянию на конец июля).

Как сообщал УНН, в январе 2019 году в ДТП с участием маршрутного автобуса погибли двое сотрудников полиции.

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